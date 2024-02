Physint è il nuovo 'Metal Gear Solid'? È un film o un gioco? Ecco le risposte di Hideo Kojima

"Stiamo per realizzare un nuovo gioco di azione e spionaggio in collaborazione con Sony", ha spiegato Kojima. "Sarà un gioco e un film allo stesso tempo. Ecco perché eravamo alla Sony Pictures. Un nuovo gioco di azione e spionaggio. Naturalmente sarà un gioco. Tuttavia, se vostra madre entra e vi vede giocare a questo gioco, penserà che state guardando un film".

Per prima cosa, Kojima ha ribadito il concetto che Physint sarà un videogioco e un film allo stesso tempo , tanto che uno spettatore ignaro potrebbe non distinguere se quelle a schermo sono le sequenze di un gioco o di una pellicola.

Oggi Hideo Kojima è tornato su YouTube per parlare dei suoi progetti in cantiere, dall'attesissimo Death Stranding 2: On the Beath al da poco annunciato Physint , un nuovo gioco in collaborazione con Sony PlayStation di stampo "Tactical Espionage Action". Insomma, si tratta del nuovo "Metal Gears Solid" o sarà qualcosa di completamente differente? La collaborazione con Sony Pictures significa che sarà un film? Ecco la risposta data dal celebre game designer a questi e altri quesiti sul gioco.

I problemi di salute e le richieste dei fan

Successivamente Kojima ha spiegato i motivi che lo hanno portato a tornare al genere "Tactical Espionage Action". Questa decisione arriva dopo dei gravi problemi di salute e la presa di coscienza che l'età avanza inesorabilmente (lo scorso anno Kojima ha compiuto 60 anni). Unito alle pressanti richieste dei fan per un nuovo gioco simile a Metal Gear Solid, il game designer ha infine deciso di rivedere le sue priorità.

"Non so ancora fino a che punto possiamo arrivare. Innanzitutto, dato che sono diventato indipendente, volevo fare qualcosa di nuovo con la mia IP. Perciò, per dare una chance a me stesso, ho realizzato prima Death Stranding. Poi, per creare un franchise, ho realizzato Death Stranding 2. E volevo fare qualcosa di ancora più innovativo, così ho iniziato a lavorare su OD. Da allora, ci sono state molte nuove idee. Ma negli ultimi otto anni, ogni giorno sui social media, dagli utenti di tutto il mondo, la gente mi chiedeva di creare un altro Metal Gear e cose del genere. "

"Poi mi sono ammalato nel 2020. È stato anche durante la pandemia, quindi sono stato malato e isolato per tutto il tempo. Ho persino subito un intervento chirurgico. E ho pensato: "Non posso più farlo". Ero nel mio momento peggiore e sentivo di non poter tornare a creare giochi. Ho anche scritto un testamento. E in quel momento ho capito che le persone muoiono. L'anno scorso ho compiuto 60 anni. Ne compirò 70 tra dieci anni. Spero di non andare mai in pensione. Detto questo, se gli utenti lo desiderano così tanto, ho pensato di cambiare un po' le mie priorità. Voglio ancora fare cose nuove, ma ho deciso di creare un gioco di azione e spionaggio".

Come probabilmente saprete, il sogno nel cassetto di Hideo Koijma è quello di realizzare dei film. Tuttavia, il game designer afferma di aver rifiutato le offerte ricevute da Hollywood, in quanto ha delle responsabilità come boss di Kojima Productions. In tal senso è stato "salvato" dalle parole del regista e amico Guillermo del Toro, che gli ha fatto comprendere che già con i videogiochi che sta producendo oggi sta realizzando qualcosa che non è troppo differente dai film.

"Ricevo molte richieste da Hollywood per fare film, ma le ho sempre rifiutate. Perché ora ho una mia società. Non posso andarmene per 1 o 2 anni per fare un film. L'azienda crollerebbe. Ero in una situazione difficile. E ne ho parlato con Guillermo del Toro. E lui mi ha detto: "Hideo, quello che stai facendo è già un film. Continua così". Le sue parole mi hanno salvato. E poiché lavoreremo con molti creatori del settore, anche se il risultato è un gioco che non sarà troppo diverso dai film. "

Per il momento Physint non ha ancora un periodo di uscita ma è probabile che dovremo attendere a lungo, dato che la produzione vera e propria inizierà solo dopo il completamento dei lavori su Death Stranding 2: On the Beach.