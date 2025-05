L'esclusiva PlayStation Physint è lontanissima dall'uscita, Kojima offre una stima di quanti anni serviranno

A quanto pare dovremo armarci di tantissima pazienza prima di porter giocare a Physint, il nuovo progetto di Kojima Productions in esclusiva per PlayStation. Tanto che, stando a delle recenti dichiarazioni di Hideo Kojima, viene da pensare che il gioco difficilmente uscirà su PS5 e che piuttosto sia in programma per la prossima console di Sony.

Intervistato dal portale francese Le Film Francais, Kojima ha dichiarato che i lavori "richiederanno altri 5 o 6 anni". Insomma, parliamo del 2030 - 2031, quindi presumibilmente a metà del ciclo vitale di PS6.