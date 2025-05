Microsoft vuole portare Steam su Xbox: i primi test interni sono già iniziati

A diffondere la notizia è stato l'insider spagnolo eXtas1s, che nel corso di un podcast ha rivelato che una versione beta dell'app di Steam è già comparsa nei software di supporto di Microsoft , destinata al momento a un numero ristretto di dipendenti e collaboratori. L'iniziativa avrebbe come fine ultimo quello di unificare l'esperienza di gioco su Windows e Xbox, permettendo agli utenti di avviare i propri titoli Steam da console come se fossero applicazioni native.

Non si tratterebbe quindi di emulazione o accesso remoto, ma di una vera compatibilità nativa , con Steam disponibile direttamente dal Microsoft Store, pronto per essere utilizzato da controller e interfaccia Xbox.

L'integrazione tra Xbox e Steam non sarebbe un'aggiunta marginale, ma un passo strategico all'interno della nuova visione di Microsoft per il settore gaming. Secondo eXtas1s, la prossima generazione di Xbox sarà costruita attorno all'ambiente PC , e permettere l'uso diretto di Steam sulla console rappresenta una parte fondamentale di questo piano.

Il nuovo hardware: console e portatile in arrivo nel 2027

Questa apertura verso Steam si inserisce in un contesto più ampio, che riguarda la strategia hardware di Microsoft per il 2027. In base ai rumor più accreditati, il colosso di Redmond starebbe lavorando non solo a una nuova console che succederà alla Xbox Series X, ma anche a un dispositivo portatile pensato per sfruttare lo stesso ecosistema condiviso, un po' come fanno oggi Steam Deck e ROG Ally.

Entrambi i dispositivi avrebbero come punto di forza la piena compatibilità con le librerie PC, e rappresenterebbero una risposta decisa alla futura PlayStation 6, che potrebbe arrivare in ritardo rispetto alle nuove Xbox.