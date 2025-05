L'Xbox portatile potrebbe arrivare nel 2027 insieme a una console standard, con dock tipo Nintendo Switch

Il sito Windows Central ha ribadito che Microsoft avrebbe effettivamente una Xbox portatile in lavorazione e che questa sarebbe prevista nel 2027, con una soluzione tipo Dock di Nintendo Switch per poter essere collegata alla TV, e dunque verosimilmente anche con due diverse modalità in termini di performance e potenza computazionale.

La questione deriva dal nuovo approfondimento sull'argomento che è emerso in seguito alla comparsa delle voci di corridoio sulla possibilità che l'Xbox di prossima generazione possa utilizzare un processore ARM, derivata da un annuncio di lavoro sospetto da parte di Qualcomm, possibile interessata alla questione.

Come abbiamo visto nella giornata di ieri, le fonti interpellate da Windows Central avrebbero smentito il fatto che la nuova Xbox sia basata su ARM per il momento, ma viene comunque ribadito il fatto che ci sia in effetti una Xbox portatile prevista nel prossimo futuro.