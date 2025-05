L'Xbox di nuova generazione avrà un processore ARM? Nuove voci partono da un annuncio di Qualcomm

Non è la prima volta che si parla di una possibile Xbox di nuova generazione con processore ARM: in quest'ultimo caso, le voci sono state alimentate da un annuncio di lavoro pubblicato da Qualcomm che fa preciso riferimento a Xbox, facendo dunque pensare che i chip della compagnia possano avere a che fare con la prossima generazione di console Microsoft, ma la questione potrebbe non essere così diretta.

L'annuncio in questione è rivolto alla ricerca di personale da arruolare in Qualcomm come responsabile dei rapporti con terze parti, che faccia da "supporto per attività di vendita per le prossime generazioni di Surface e prodotti Xbox con soluzioni Snapdragon", in modo da "identificare e promuovere opportunità di business strategico per Qualcomm in queste aree".

Sembra dunque che ci possa essere la volontà di adottare soluzioni con architettura ARM da parte di Qualcomm per gli ambiti Surface e Xbox, sebbene ci siano da fare delle precisazioni. L'annuncio di lavoro parla di "lavorare con i responsabili incluse unità legali, di finanza e business, marketing e team sul campo per aiutare a definire il portfolio per la prossima generazione di Surface e Xbox".