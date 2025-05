Sono trapelate in rete delle immagini di ROG Ally 2 e della presunta pseudo Xbox portatile di ASUS

Sappiamo da tempo che ASUS sta lavorando alla prossima iterazione di ROG Ally e nelle scorse ore ore sono trapelate in rete delle foto che mostrano due modelli di ROG Ally 2 , uno dei quali potrebbe essere il vociferato handheld brandizzato Xbox realizzato in collaborazione con Microsoft.

Un tasto misterioso e le possibili specifiche

Gli scatti mostrano due versioni di questa presunta ROG Ally 2, una con colorazione bianca e l'altra nera, entrambe in continuità con il design del precedente modello. Un dettaglio interessante è che la variante nera presenta un pulsante con una "X" poco sopra alla croce direzionale, assente invece nella variante bianca. L'ipotesi è che potrebbe trattarsi di un pulsante "Xbox" dedicato con funzionalità specifiche legato al sistema verdecrociato. Ci sono alcuni dubbi: le foto purtroppo non sono di grande qualità e il pulsante è verniciato di rosso anziché il canonico verde di Xbox, per quanto potrebbe trattarsi di una scelta di design da parte di ASUS.

Oltre alla colorazione e alla presenza di questo misterioso tasto, stando al portale VideoCardz, i due dispositivi differirebbero anche nell'hardware. La versione bianca monterebbe un processore AMD Aeirth Plus (un successo del Van Gogh di Steam Deck) con 4 core e un TDP di 20W. La variante nera, invece, dovrebbe equipaggare il più potente Ryzen Z2 Extreme con 8 core e TDP di 36W con 64GB di memoria LPDDR5-8533. Entrambe potrebbero avere uno schermo da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

A marzo, un report di The Verge affermava che ASUS sta lavorando a un dispositivo portatile in collaborazione con Microsoft, come parte di Project Kennan, un'iniziativa della casa di Redmond per lanciare sul mercato una serie di PC portatile da aziende terze marchiati ufficialmente Xbox. Da non confondersi con la Xbox portatile vera e propria a cui sta lavorando direttamente Microsoft.

Parliamo di indiscrezioni senza conferma ufficiale, tuttavia il mese scorso ASUS ha pubblicato un teaser trailer che potrebbe anticipare l'annuncio di un nuovo modello di ROG Ally. Il filmato mostra Omni, la mascotte robotica dell'azienda, far finire per sbaglio un ROG Ally e un Raikiri PRO (un controller con licenza ufficiale Xbox) all'interno di un macchinario che apparentemente innesca un processo di fusione, suggerendo per l'appunto l'arrivo di un handheld in qualche modo legato all'ecosistema verdecrociato.

Le immagini trapelate nelle ultime sembrerebbero confermare che effettivamente qualcosa bolle in pentola in casa ASUS e Microsoft, ma per averne la certezza dovremo attendere informazioni ufficiali.