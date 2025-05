Google commenta la fotocamera di iPhone 17 Pro "liberamente ispirata" con un video ironico

Sempre meno mesi ci separano al lancio della nuova serie iPhone 17, che comprenderà rispettivamente il modello standard, iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max) e l'inedito modello ultrasottile iPhone 17 Air . In base ai recenti leak, una delle novità più importanti della nuova serie iPhone 17, e in particolare del modello Pro, risiede senz'ombra di dubbio nel modulo fotocamere rinnovato, che con la sua disposizione orizzontale richiamerebbe a gran voce lo stile dei precedenti Google Pixel. Proprio nelle ultime ore e con un po' di stupore generale, la stessa Google avrebbe condiviso un video ironico commentando i leak trapelati in Rete sul design di iPhone 17 Pro : scopriamolo insieme nel dettaglio.

L'unità di iPhone 17 Pro farebbe poi riferimento, con una spiccata dose di sarcasmo, a numerose funzionalità introdotte in origine da Google e arrivate solo successivamente su iOS, tra cui figurano in particolare Night Sight e Gomma Magica , oltre che l'arrivo dei widget.

Quando usciranno iPhone 17 Pro e Google Pixel 10

Tornando per un attimo seri, non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per iPhone 17 Pro, che verrà annunciato con ragionevole certezza da Apple nel mese di settembre, con un evento dedicato e un lancio sul mercato pochi giorni o settimane dopo.

iPhone 17 Pro, rappresentato nel video di Google

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice di Cupertino. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi. Nel frattempo, vi ricordiamo infine l'evento Google I/O, atteso per il prossimo 13 maggio, dove assisteremo probabilmente alla presentazione della prossima serie Google Pixel 10.