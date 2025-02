Google I/O 2025: annunciate le date dell'evento, attese novità su AI e hardware

Google ha ufficializzato le date della sua conferenza annuale per sviluppatori, I/O 2025, che si terrà il 20 e 21 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View. L'evento sarà trasmesso anche in streaming, consentendo a un pubblico globale di seguire gli annunci su Android, AI e possibili nuovi dispositivi hardware.

Un’attenzione sempre più marcata all’intelligenza artificiale

Nella breve comunicazione rilasciata sul blog ufficiale, Google ha confermato che I/O 2025 sarà l'occasione per scoprire le ultime innovazioni in ambito AI. Considerando il crescente focus dell'azienda su modelli come Gemini e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, è probabile che una parte significativa della conferenza sarà dedicata agli sviluppi di questo settore.

L'anno scorso, Google ha annunciato importanti novità come Project Astra, il modello Veo per la generazione di video tramite AI e un aggiornamento radicale per Google Search. Quest'anno potremmo aspettarci ulteriori miglioramenti su questi fronti, con nuove funzionalità per la ricerca e per l'assistente AI.