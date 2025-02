C'è un Nintendo Direct in arrivo a febbraio? Ne parla anche un noto giornalista

C'è un Nintendo Direct in arrivo a febbraio? Il rumor, riportato inizialmente da NateTheHate, lo youtuber che ha anticipato correttamente la data del trailer di Nintendo Switch 2, è stato ribadito da altre fonti.

Fra queste c'è il noto giornalista Jeff Grubb, che ha detto di aver avuto la conferma (anzi, una doppia conferma) del Nintendo Direct in questione da qualcuno che ritiene attendibile, ma di che tipo di evento si tratterà? Difficile dirlo con certezza, tutto considerato.

Grubb ha infatti spiegato che è fortemente improbabile che il Direct di febbraio si ponga come un appuntamento di enorme rilevanza: più verosimilmente sarà un Mini Direct o un Partner Showcase pensato per presentare contenuti che esulano da ciò che vedremo il prossimo 2 aprile.

Il giornalista ha detto che magari sarà l'occasione per avere delle risposte in merito a giochi come Metroid Prime 4, che non ha ancora una data di uscita ufficiale, oppure magari nuove informazioni su Leggende Pokémon Z-A.