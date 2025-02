Le vendite di Alan Wake 2 hanno finalmente raggiunto un importante traguardo

"A novembre, con il debutto di Alan Wake 2 su PlayStation 5 Pro , Remedy ha messo a disposizione un aggiornamento specifico per la nuova console Sony, oltre a diversi update per migliorare la qualità dell'esperienza su tutte le piattaforme."

"Ottobre ha visto un'attività particolarmente intensa attorno ad Alan Wake 2", si legge nel rapporto. "Remedy ed Epic Games hanno pubblicato l'espansione The Lake House il 22 ottobre, ricevendo un'accoglienza positiva. Questo lancio è coinciso con l'uscita dell'edizione fisica Alan Wake 2 Deluxe Edition."

Le vendite di Alan Wake 2 hanno superato quota 2 milioni di copie : si tratta di un importante traguardo per il survival horror di Remedy Entertainment, che finalmente ha cominciato a incassare royalties.

Numeri importantissimi, ma qualcosa non ha funzionato

Sebbene Alan Wake 2 abbia piazzato inizialmente 1,3 milioni di copie, imponendosi come il gioco Remedy venduto più velocemente di sempre, c'è voluto davvero molto tempo perché il titolo riuscisse a coprire i costi produttivi e a diventare dunque profittevole.

Il confronto con i risultati ottenuti da produzioni similari di Capcom mette in evidenza una distanza sorprendente e non è ancora chiaro cosa lo abbia determinato, specie considerando i voti eccellenti che Alan Wake 2 ha ricevuto dalla stampa internazionale.

La sensazione comune è che l'accordo di pubblicazione che Remedy ha stretto con Epic Games, e la conseguente scelta di far uscire il gioco unicamente in formato digitale, abbiano influito in maniera importante sulle vendite iniziali.