Alan Wake 2 a quota 1,3 milioni di copie, è il gioco Remedy venduto più velocemente di sempre

Per fare un paragone, Remedy afferma che nell'arco di due mesi sono state acquistate oltre il 50% di copie in più (e persino il triplo considerando solo il digital delivery) rispetto a quanto fatto da Control in quattro mesi.

Remedy si aspetta ottimi numeri di vendita sul lungo periodo

Sempre citando Control, l'avventura con protagonista Jesse Faden sin dal 2019 ha venduto un totale di 4 milioni di copie e profitti netti di 100 milioni di euro, il che secondo Remedy è un esempio lampante di come un gioco di qualità è in grado di registrare ottimi numeri sul lungo periodo e si aspetta un percorso simile anche per Alan Wake 2. In tal senso, sappiamo anche che il gioco verrà supportato durante il 2024 con due DLC a pagamento che andranno ad espandere la storia.

Nei piani di Remedy ci sono anche altri progetti, come Condor, Control 2 e i remake dei primi due Max Payne, che secondo le parole del CEO Tero Virtala hanno aumentato il ritmo di sviluppo dopo la pubblicazione di Alan Wake 2.

"Siamo soddisfatti dell'inizio delle vendite di Alan Wake 2", ha commentato Virtala. "Anche il prezzo si è mantenuto ad un livello elevato e il gioco ha già recuperato una parte significativa delle spese di sviluppo e marketing. Continueremo a sviluppare il gioco per servire i fan esistenti e attirare nuovi giocatori e ci aspettiamo che il gioco continui a vendere bene".

"Il successo del lancio di Alan Wake 2 ha sostenuto i nostri altri progetti: Condor, Control 2 e Max Payne 1 & 2 Remake hanno tutti aumentato il ritmo di sviluppo grazie al personale che si è liberato dopo Alan Wake 2, e ci aspettiamo che questi progetti raggiungano le loro prossime fasi di sviluppo nella prima metà del 2024.

"Ora abbiamo due franchise consolidati: Control e Alan Wake, che sono collegati tra loro attraverso il Remedy Connected Universe. La crescita e l'espansione di questi franchise saranno una parte fondamentale del nostro futuro".