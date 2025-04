Sam Lake si è dovuto prendere sei mesi di pausa dopo lo sviluppo di Alan Wake 2

Sam Lake è sicuramente uno dei nomi più in vista di Remedy. In una recente intervista con il giornalista Christopher Dring per la sua newsletter The Game Business, Lake ha confessato di essersi dovuto prendere sei mesi di pausa dopo il lancio di Alan Wake 2 , per lo stress accumulato durante la lavorazione.

Le parole di Lake

"Ero molto stanco e stressato", ha spiegato Lake a Dring. "Fare videogiochi è una cosa molto complessa e con Alan Wake 2... volevo davvero essere coinvolto in prima persona. È sempre un lavoro di squadra. Ma io scrivevo, dirigevo, co-dirigevo anche le parti dal vivo. Volevo essere coinvolto nella creazione della musica, soprattutto nei testi. Interpretavo anche una parte. Era tanto."

"Quando una produzione di questo tipo, così imponente, si mette in moto, non è costruita attorno alla disponibilità di una sola persona.

Quindi, se vuoi fare tutte queste cose diverse, devi essere flessibile, devi fare uno sforzo in più, e devi lavorare come un pazzo per riuscirci. Sentivo che ne valeva la pena, ma è stato tanto. E c'è sempre questa lotta tra... la visione creativa, le realtà produttive, i tempi, il budget e la portata del progetto. Verso la fine avevo lavorato molte notti e fine settimana per molto, molto tempo."

Insomma, Lake ha tirato un po' troppo la corda, durante la lavorazione del gioco, tanto da aver dovuto prendersi un lungo periodo di riposo. "Guardando indietro, non cambierei nulla. Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. Ma ho dovuto prendere un periodo sabbatico. Sono andato via alla fine del progetto per sei mesi. Ora mi sento molto meglio."

Per il resto vi ricordiamo che Alan Wake 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.