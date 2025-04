Far Cry 4 ora gira a 60 fps su PS5 grazie a un aggiornamento pubblicato a più di 10 anni dal lancio

In precedenza il titolo girava su PS5 con le medesime prestazioni della versione PS4, ovvero con il framerate bloccato a 30 fps. La patch dunque sblocca questo limite, permettendo al gioco di arrivare fino ai 60 fps, di conseguenza offrendo una fluidità di gioco sicuramente più adeguata per un titolo sparatutto in prima persona.

Per la serie meglio tardi che mai, poche ore fa Ubisoft ha pubblicato un aggiormamento per Far Cry 4 e ora il titolo gira a 60 fps su PS5 . Una novità che sicuramente farà piacere ai fan della serie e che potrebbe rivelarsi un'ottima scusa per rigiocare il titolo.

Un aggiornamento gradito e inatteso

Su Xbox Series X il gioco gira a 60 fps già dal 2021, dal lancio della funzionalità Game Boost di Microsoft. Nonostante l'attesa sia stata ben più lunga per i possessori di PS5, è comunque una buona notizia e per certi versi inaspettata. Del resto abbiamo visto patch simili, ma nel caso di Far Cry 4 parliamo comunque di un gioco pubblicato nel 2014, dunque ben prima del lancio dell'ultima console ammiraglia di Sony.

Lo scorso anno Ubisoft ha pubblicato una patch simile anche per Assassin's Creed Syndicate del 2015. Anche in quel caso è stato aggiunto il supporto ai 60 fps per PS5 e Xbox Series X|S, nonché la possibilità raggiungere la risolzuione 4K su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X. Chissà, magari in futuro ne vedremo altre anche per altri titoli.