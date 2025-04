Oltre a Ninja Gaiden 4, PlatinumGames sembra stia lavorando a un multiplayer online

PlatinumGames sta assumendo per un nuovo gioco che sembra essere un multiplayer online, a giudicare dagli annunci di lavoro recenti del team, di cui al momento non sappiamo nulla, considerando che non è stato annunciato ufficialmente nulla del genere.

Sappiamo che lo studio sta già sviluppando Ninja Gaiden 4, presentato di recente durante l'ultimo Xbox Developer Direct, ma si tratta di un team abituato a portare avanti diversi progetti in parallelo, dunque non stupirebbe la presenza di un altro gioco in lavorazione oltre all'atteso nuovo capitolo della serie action.

PlatinumGames ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di un nuovo game designer, che abbia "esperienza nello sviluppo di giochi action online", si legge nella descrizione del candidato ideale per il ruolo.