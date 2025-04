GTA 6 non ha bisogno di un secondo trailer, secondo un ex-Rockstar Games

L'affermazione è arrivata con una serie di messaggi su X, all'interno della celebrazione per il 17° anniversario di GTA 4 , in una digressione riguardante il nuovo capitolo della serie che rappresenterà il prossimo grande evento globale sul fronte dei videogiochi.

Il technical director Obbe Vermeijm che ha lavorato a lungo con Rockstar e ha fornito anche in passato degli interessanti approfondimenti e retroscena sullo sviluppo di alcuni grossi titoli della compagnia, ha detto la sua sulla necessità di un altro trailer di presentazione per il gioco, il quale risulterebbe totalmente superfluo secondo lui.

Praticamente tutto il mondo è in attesa di nuove notizie su GTA 6 e in particolare sull'agognato secondo trailer del gioco, che è già al centro di numerose teorie e voci di corridoio ma di cui non ci sarebbe affatto bisogno, secondo un ex-Rockstar Games .

Meglio puntare sull'effetto sorpresa?

"Se fossi io a decidere, non pubblicherei alcun trailer aggiuntivo", ha riferito Vermeijm sul nuovo gioco di Rockstar Games. "C'è già abbastanza hype intorno al VI e l'elemento sorpresa renderà l'uscita solo più grande come evento".



Dopo il trailer di annuncio ufficiale arrivato nel 2023, Rockstar Games non ha pubblicato praticamente nient'altro su GTA 6 ma questo non ha comunque impedito che il gioco diventasse uno dei più attesi in assoluto e un evento di grande rilievo in generale, dando effettivamente ragione alle affermazioni di Vermeijm.

In ogni caso, è molto probabile che il team e il publisher Take-Two abbiano comunque intenzione di pubblicare almeno un altro trailer per il gioco, la cui uscita continua ad essere prevista per quest'anno. Nel frattempo, abbiamo visto che probabilmente GTA 6 Online sarà presto al centro di un report, con varie informazioni.