I fan di GTA 6 si sono segnati una nuova data per il secondo trailer

GTA 6 è previsto per il 2025, almeno stando alle ultime dichiarazioni ufficiali di Take-Two. Quindi, da qui al 31 dicembre, dovrebbe essere mostrato quantomeno il secondo trailer e dovrebbe essere annunciata una data d'uscita . Ma quando? I fan del gioco, in fervente attesa di notizie, hanno segnato una nuova data sul calendario: il 15 maggio 2025. Per quale motivo?

Una data concreta?

Diciamo che nel corso degli ultimi anni non sono mancate delle teorie strampalate sull'uscita di GTA VI e del suo materiale promozionale. Come dimenticarsi di quelle basate sulle fasi lunari?

In questo caso, però, la data scelta ha più senso logico. Quantomeno si poggia su di un dato di realtà. Inoltre è molto semplice da spiegare, il che è un plus per chi ne deve scrivere.

Il 15 maggio è infatti il giorno in cui Take-Two pubblicherà il suo resoconto dell'ultimo anno fiscale, chiusosi il 31 marzo 2025. Per l'occasione, parlerà anche con gli investitori, facendo il punto sui suoi affari. Chiaramente questa sarà l'occasione in cui parlerà anche dei suoi progetti per l'anno fiscale corrente (che si chiuderà il 31 marzo 2026), che comprendono GTA 6, oltre a Mafia: The Old Country e Borderlands 4.

Take-Two dovrebbe anche aggiornare le sue stime finanziarie per l'anno corrente, renendo palese la presenza di GTA 6 (si parla di molti miliardi di dollari in più o in meno, nel caso). Quindi, quella potrebbe essere l'occasione per fare qualche annuncio preventivo, in modo da non dover continuare a tergiversare di fronte alle impellenti richieste di informazioni sul gioco, soprattutto da parte degli azionisti.

Naturalmente è giusto specificare che si tratta di pure speculazioni e che di confermato non c'è niente. Non rimane che aspettare qualche settimana per saperne di più.