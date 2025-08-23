1

Gli attori di GTA 5 vogliono giocare a GTA 6, magari anche in streaming

Pare che non siano solo i giocatori ad aspettare GTA 6, ma anche alcuni attori che hanno lavorato a GTA 5, che rimane tra i giochi più venduti della storia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/08/2025
Grand Theft Auto 6 è sicuramente il gioco più atteso di sempre (ormai Silksong ha dato), ma non va dimenticato che GTA 5 è ancora vendutissimo e capace di apparire in tutte le maggiori classifiche di vendita occidentali, nonostante abbia da tempo scavallato il decennio di vita e stia per arrivare il successore. Maggio 2026, quando dovrebbe uscire quest'ultimo, si avvicina a grandi passi e pare che non siano solo i giocatori normali a voler provare il nuovo GTA, ma anche alcuni attori del capitolo attuale, ossia Ned Luke (Michael de Santa) e Shawn 'Solo' Fonteno (Franklin Clinton), che ne hanno parlato con la testata Insider Gaming alla Gamescom 2025.

Vogliono giocarci

Ned Luke and Shawn Fonteno erano alla Gamescom per promuovere la nuova ROG Xbox Ally come parte di una partnership con Asus.

Ned Luke era reduce da una diretta streaming di Grand Theft Auto 5 di grande successo in cui si è espresso apertamente sul trailer di GTA 6. Ritornando sul gioco, ha spiegato: "Sono semplicemente entusiasta per il gioco. Voglio giocare. Voglio giocarci, voglio fare delle dirette streaming, voglio godermelo proprio come tutti si sono goduti il nostro gioco."

"Sarà fantastico."

"Sai, a parte la 'jiggle physics', che sarà grandiosa, per via dei sederi grossi - Solo la adorerà perché lui ama i sederi grossi!"

Il microfono è stato poi passato a Fonteno:

"È Miami, baby! Capisci cosa intendo?"

Purtroppo i due non hanno dato informazioni sugli attori di GTA 6 e sul gioco, di cui probabilmente sanno qualcosa. Poco male, ci giocheremo a tempo debito.

