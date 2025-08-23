Gli attori di GTA 5 vogliono giocare a GTA 6, magari anche in streaming

Grand Theft Auto 6 è sicuramente il gioco più atteso di sempre (ormai Silksong ha dato), ma non va dimenticato che GTA 5 è ancora vendutissimo e capace di apparire in tutte le maggiori classifiche di vendita occidentali, nonostante abbia da tempo scavallato il decennio di vita e stia per arrivare il successore. Maggio 2026, quando dovrebbe uscire quest'ultimo, si avvicina a grandi passi e pare che non siano solo i giocatori normali a voler provare il nuovo GTA, ma anche alcuni attori del capitolo attuale, ossia Ned Luke (Michael de Santa) e Shawn 'Solo' Fonteno (Franklin Clinton), che ne hanno parlato con la testata Insider Gaming alla Gamescom 2025.