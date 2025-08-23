Superman è il primo film di supereroi dell'anno a superare i 600 milioni di dollari d'incasso

La quota è stata raggiunta venerdì mattina, dopo che la serata di giovedì era stata chiusa a 599,6 milioni di dollari di incassi globali, di cui 343,6 milioni a livello nazionale e 256 milioni all'estero. Questo fine settimana, anche F1: The Movie supererà i 600 milioni di dollari di incassi globali, un risultato meno scontato visto che è un film sul mondo delle corse, genere che ultimamente non ha fatto faville.

Situazione precaria

Il successo di Superman lenisce, ma non risolve i problemi che stanno attraversando i film di supereroi. Marvel Studios, rivale di DC Comics, ha visto tutti e tre i suoi titoli del 2025, I Fantastici 4, Thunderbolts e Captain America: Brave New World, in difficoltà. I tre, dopo degli avvii promettenti, hanno avuto dei bruschi cali, come se ormai fossero attesi solo da un nocciolo duro di fan. Hanno comunque incassato, rispettivamente, 472,7 milioni di dollari, 382,4 milioni di dollari e 415 milioni di dollari a livello globale.

Superman è il primo film DC a raggiungere il traguardo dei 600 milioni di dollari dai tempi di The Batman nel 2022, che incassò 772,5 milioni di dollari a livello globale. Il film di Matt Reeves non faceva parte del DCEU. Joker di Todd Phillips, incassò 1,078 miliardi di dollari a livello globale nel 2019.

Complessivamente, Superman si classifica al sesto posto nella lista dei film con i maggiori incassi dell'anno a livello globale, dietro a How to Train Your Dragon in live-action della DreamWorks Animation (626,1 milioni di dollari), Jurassic World Rebirth della Universal (829,9 milioni di dollari), A Minecraft Movie della Warner (955,1 milioni di dollari), il live-action Lilo & Stitch della Disney (1,03 miliardi di dollari) e il blockbuster cinese Ne Zha II (1,89 miliardi di dollari).

A livello internazionale la stanchezza è ancora maggiore e, probabilmente, Superman non raggiungerà il risultato di Man of Steel, che incassò 379,1 milioni di dollari.

Il film di Gunn è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor. Completano il cast Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen, Isabela Merced come Hawkgirl, Beck Bennett nei panni di Steve Lombard, Nathan Fillion come Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho ed Edi Gathegi come Mister Terrific.