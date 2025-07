Kojima vi fa una breve recensione di Superman, il film di James Gunn

Le opinioni di Kojima su Superman

Come è tipico, tramite i propri profili social Kojima ha condiviso la propria "recensione" spiegando che "poiché sono stato in tour mondiale non ho avuto molte possibilità per vederlo, ma questa mattina ho finalmente guardato il film di James Gunn, Superman. È stato bello."

Kojima poi spiega in modo conciso e forse anche un po' brutale la natura del film: "Non è stato né oscuro, né alla moda, né fico, né 'super'. Il punto di vista dello spettatore - la distanza e l'altezza - è diverso dal Superman che siamo soliti guardare dal basso in alto (nel cielo)".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Continua: "Questo film con gentilezza osserva questo essere umano che è Clark Kent e Superman allo stesso tempo e lo approccia dal lato della sua natura umana. Si tratta di un film 'umano' che scalda il cuore. Il film stesso non è 'punk', ma la parte con 'Punkrocker' di Teddybears, con le voci di Iggy Popo, eseguito durante i crediti era puro punk ed era incredibile".

L'impressione è quindi che a Kojima sia piaciuto Superman ma che non l'abbia propria amato alla follia, altrimenti avrebbe speso parole più cariche per questa pellicola. Diteci, voi l'avete visto? Segnaliamo infine che Hideo Kojima, dopo OD e Physint, potrebbe non lavorare a un videogioco: ha un altro progetto in mente.