Marvel Tokon: Fighting Souls svela le meccaniche e le regole base in un video gameplay introduttivo

Sony e gli sviluppatori di Arc System Works hanno pubblicato un video introduttivo di Marvel Tokon: Fighting Souls , in vista del debutto in forma giocabile all'EVO 2025 che si svolgerà tra l'1 e il 3 agosto a Las Vegas.

Botte da orbi nei panni degli eroi Marvel

Per chi si fosse perso l'annuncio durante l'ultimo State of PlayMarvel Tokon: Fighting Souls verrà presentato in forma giocabile all'Evo di agosto, spuntano indizi sul roster, Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro con i personaggi storici della casa delle idee reinventati in stile anime e meccaniche di gioco intuitive, ma al tempo stesso profonde e versatili, pensate sia per i veterani del genere che per i giocatori alle prime armi.

Nel gioco ogni giocatore avrà a disposizione una squadra formata da quattro eroi e villain dell'universo Marvel. Ogni personaggio dispone di un set di attacchi Normali, Speciali e Unici ispirati ai loro poteri nella lore di Marvel. Non bisognerà studiare a menadito ogni moveset o ricordare a memoria lunghe combinazioni, dato che fondamentalmente sono condivise da tutti i personaggi, laddove il saper sfruttare al meglio le loro abilità uniche fa la differenza tra una vittoria e una cocente sconfitta.

Marvel Tokon: Fighting Souls sarà disponibile durante il corso del 2026 su PS5 e su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Come accennato in apertura, il gioco sarà provabile all'EVO 2025 di questo fine settimana, da cui sicuramente arriveranno filmati di gameplay e prime impressioni su questo picchiaduro.