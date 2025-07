Marvel Tokon: Fighting Souls verrà presentato in forma giocabile all'Evo di agosto, spuntano indizi sul roster

Sony ha intenzione di presentare in maniera molto approfondita Marvel Tokon: Fighting Souls nel corso dell'Evo che si terrà ad agosto a Las Vegas, evento nel quale il nuovo picchiaduro incentrato sui personaggi Marvel sarà mostrato in forma giocabile e potrà anche essere provato dal pubblico.

Annunciato nel corso del recente State of Play, Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro a squadre 4v4 che vede affrontarsi gruppi assortiti di super-eroi Marvel in scontri in stile tag team, in sviluppo presso Arc System Works e previsto arrivare su PC e PS5, ancora senza una data di uscita definita.

L'Evo, ovvero il nuovo evento annuale maggiore per quanto riguarda i giochi di combattimento, si terrà nei primi del prossimo mese e la presentazione dedicata a Marvel Tokon è fissata per il 2 agosto alle 2:00 del mattino secondo l'orario italiano, dunque non propriamente comoda, ma che risulterà comunque molto interessante.