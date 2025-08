Il team di Marvel Tokon: Fighting Souls lo vuole supportare fino a PS6 e magari oltre

Arc System Works sta sviluppando un nuovo picchiaduro, l'intrigante Marvel Tokon: Fighting Souls , e ha certamente intenzione di supportarlo a lungo, almeno per una decina di anni , il che lo porterebbe sicuramente nella generazione PS6 se non oltre.

Un supporto a lungo termine per Marvel Tokon: Fighting Souls non pare sorprendente

Yamanaka ha affermato: "Per i prossimi dieci anni, abbiamo in programma di continuare a rendere questo gioco la miglior esperienza di sempre".

Ricordiamo che Marvel Tokon: Fighting Souls non ha ancora una data di uscita ma è previsto prima dell'EVO 2026, quindi sarà pubblicato entro 12 mesi circa. La versione beta in arrivo a settembre su PS5 è inoltre un ottimo indicatore del fatto che il gioco è già solido.

Un supporto a lungo termine, ci sentiamo di dire, dipenderà ovviamente anche dal grado di successo: se Marvel Tokon: Fighting Souls dovesse rivelarsi un enorme fallimento commerciale, è credibile che sviluppatori ed editori opterebbero per abbandonare il supporto dopo un certo periodo di tempo, ma in caso contrario non crediamo ci sarebbe da stupirsi per la promessa di dieci anni di contenuti.

Dragon Ball FighterZ, ad esempio, è stato pubblicato nel 2018 ma è stato convertito per le console di attuale generazione nel 2024, sei anni dopo l'uscita, ed è ancora supportato in una certa misura. Guilty Gear Strive, invece, riceverà per certo altri aggiornamenti nel 2026, sebbene sia un gioco del 2021. Un supporto a lungo termine è oramai qualcosa di scontato in questo mercato e Marvel Tokon: Fighting Souls pare avere le carte in regola per ottenere contenuti regolari negli anni.