Marvel Tokon: Fighting Souls è il nuovo picchiaduro di Arc System Works per PS5 e PC, vediamo il primo trailer

PlayStation Studios, Marvel Games e Arc System Works, studio celebre nel panorama dei picchiaduro e autore della serie Guilty Gear, hanno unito le forse per annunciare durante lo State of Play Marvel Tōkon: Fighting Souls , un gioco di combattimento 4v4 che, come suggerisce il nome, avrà come protagonisti i supereroi della casa delle idee.

I primi dettagli sul nuovo picchiaduro di Arc System Works

Stando ai primi dettagli, Marvel Tōkon: Fighting Souls permetterà di vivere l'universo Marvel come mai prima d'ora, con i personaggi storici e scenari reinventati e meccaniche di gioco intuitive, ma al tempo stesso profonde e versatili, pensate per tutti i giocatori, dai veterani dei picchiaduro a chi si avvicina per la prima volta al genere.

Il primo trailer del gioco, che potrete vedere qui sotto, mostra alcune sequenze di gameplay e i primi lottatori che faranno parte del roster, come ad esempio Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord e Ghost Rider (Robbie Reyes), tutti reinventati con lo stile unico di Arc System Works.

Ogni eroe dispone di un set di attacchi Normali, Speciali e Unici ispirati ai loro poteri nella lore di Marvel. Tuttavia, come detto in precedenza, non bisognerà studiare a menadito ogni moveset o ricordare a memoria lunghe combinazioni. Anzi, pare che basterà apprendere le dinamiche di base per poter scendere in campo nei panni di qualsiasi eroe.

"Generalmente, un gioco di combattimento VS a squadre richiede al giocatore di imparare a usare più personaggi, ma in Marvel Tōkon: Fighting Souls basta padroneggiare un solo personaggio per giocare," ha detto Kazuto Sekine, il lead battle designer di Marvel Tōkon: Fighting Souls.

"Abbiamo progettato le meccaniche in modo tale da consentire una varietà di azioni utilizzando sia input tradizionali dei giochi di combattimento che input semplificati. Premendo pochi pulsanti, più personaggi possono apparire sullo schermo per fornire supporto o attaccare insieme, creando una nuova e avvincente esperienza di battaglia VS a squadre."