Sea of Remnants è uno strano e affascinante RPG piratesco, annunciato in trailer da NetEase

Per confondere ulteriormente le idee, ci sono anche caratterizzazioni rockeggianti e quasi emo che si scontrano con un'ambientazione che richiama anche elementi più classicamente legati alla tradizione dei pirati.

A dire il vero, è impossibile non pensare a Sea of Thieves guardando il trailer, ma è indubbio che vi siano anche caratteristiche peculiari in questa produzione NetEase, a partire dai personaggi che sembrano delle specie di pupazzi e dallo stile da fiaba oscura che ricorda un po' Tim Burton, sotto certi aspetti.

Durante lo State of Play, NetEase ha presentato Sea of Remnants , un nuovo RPG ad ambientazione piratesca e fantastica che s presenta davvero molto particolare, con un misto di stili molto bizzarro e unico in grado di dargli una peculiare caratterizzazione.

Uno strano mondo piratesco

In attesa di ulteriori informazioni, il trailer di presentazione è già alquanto promettente e dimostra una notevole varietà di situazioni e caratteristiche del gameplay, in quello che sembra essere una sorta di action adventure in terza persona con elementi RPG dove la navigazione e l'esplorazione a terra hanno grande importanza.

Si tratta di un gioco open world in cui interpretiamo un marinaio che ha perso la memoria, imbarcato per un viaggio avventuroso attraverso uno strano e meraviglioso oceano in grado di riservare continue sorprese.

A quanto pare, alla base di Sea of Remnants c'è la navigazione e la scoperta, con la conoscenza di oltre 300 personaggi che segna il cammino e contribuisce a costruire la storia con nuovi percorsi. C'è una sorta di hub sociale centrale rappresentato dalla città di Orbtopia dove è possibile dedicarsi a varie attività.

Il sistema di combattimento mischia elementi a turno strategici con la necessità di far collaborare la squadra, ma ci sono anche elementi in real time, scontri in stile raid e tanto altro.

Sea of Remnants non ha ancora una data di uscita, ma è atteso su PC e PS5, in attesa di conoscere altre piattaforme previste.