NetEase è cresciuta nel primo trimestre grazie a Where Winds Meet

NetEase è cresciuta nel primo trimestre del 2025, registrando un aumento delle entrate pari al 12,1% per circa 3,3 miliardi di dollari, e pare che il merito sia soprattutto dei numeri totalizzati da Where Winds Meet, l'action RPG sviluppato da Everstone Studio.

Nel periodo che va dall'uscita dello scorso dicembre alla fine di marzo, il gioco ha infatti superato quota 30 milioni di giocatori, ma a contribuire agli incassi del publisher ci hanno pensato anche Marvel Rivals, Identity V e la versione mobile di Once Human.

La crescita ha trainato l'intero bilancio aziendale, facendo segnare ricavi totali in aumento del 7,4% su base annua per 28,8 miliardi di yuan e profitti in aumento dell'8,6% per un totale di 18,5 miliardi di yuan, pari a circa 2,5 miliardi di dollari.

"Siamo entrati nel 2025 con un solido slancio, alimentato dalla nostra costante innovazione e da nuovi titoli che rafforzano la nostra presenza nei diversi generi e risuonano con i giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato l'amministratore delegato di NetEase, William Ding.