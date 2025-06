Krafton, la compagnia di PUBG, vuole acquisire l'azienda di animazione di Doraemon e Yu-Gi-Oh!

La compagnia coreana che controlla PUBG e InZOI sta attraversando un periodo di forte espansione che l'ha portata ad acquisire vari team di sviluppo in questi anni, come PUBG Studios, Striking Distance Studios, and Tango Gameworks , ma evidentemente vuole diversificare le sue divisioni.

Con una mossa piuttosto inaspettata, sembra che Krafton voglia acquisire ADK Holdings , una grossa compagnia giapponese specializzata in animazione e pubblicità , responsabile tra l'altro di serie storiche come Doraemon, Crayon Shin-chan e Yu-Gi-Oh!

Un'acquisizione milionaria

L'operazione non è ancora stata definita in maniera precisa ma Krafton ha intanto comunicato in via ufficiale la sua intenzione di tentare l'acquisizione, che si concretizzerebbe su un valore di circa 75 miliardi di yen, pari a circa 516 milioni di dollari.

Un'immagine di Doraemon

L'obiettivo è acquisire il know-how degli studi di ADK Holdings più che puntare alle proprietà intellettuali, la cui gestione rappresenta una questione differente e non rientrerebbe probabilmente nella manovra di acquisizione.

Tuttavia, si tratta di una compagnia di grande rilievo in Giappone, che ha lavorato a oltre 300 serie animate tra le quali anche vere e proprie pietre miliari come le suddette di Doraemon, Crayon Shin-chan e Yu-Gi-Oh!, dunque si tratta di veri e propri veterani del settore.

Sul fronte videoludico, la compagnia ha intenzione di lanciare nuovi titoli anche non necessariamente destinati a diventare blockbuster, tra i quali anche Hi-Fi Rush 2.