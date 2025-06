Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, perfetto per l'estate, su Amazon il prezzo è dimezzato

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, i dettagli del gioco

Il gameplay si basa sulle meccaniche classiche della serie e dei titoli che richiamano, per l'appunto, alle sfide su kart: i giocatori dovranno vincere le gare arrivando primi e potranno farlo utilizzando oggetti speciali, effettuando derapate e acrobazie aeree per ottenere vantaggi. Slime Speedway include 36 tracciati, di cui 16 provenienti dal titolo precedente (secondo capitolo della serie).

Spongebob in Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Il titolo supporta la modalità multigiocatore locale fino a 4 giocatori in split-screen e multiplayer online fino a 12 giocatori, rendendolo perfetto per il divertimento in compagnia. Per approfondire ulteriormente le meccaniche e i vari elementi che contraddistinguono questo gioco, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway.