Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway, la recensione del gioco di kart semplice e accessibile

Nel corso degli anni moltissimi hanno tentato di sfruttare la scia di Mario Kart per attirare l'attenzione dei giocatori con prodotti affini, non riuscendo mai a replicare la stessa qualità della fonte di ispirazione. Questo è vero anche per Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway.

Da Spongebob ad Korra

Spongebob è solo uno dei molti personaggi e probabilmente uno dei più amati di Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway

Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway è esattamente come lo immaginate. Controlliamo un personaggio, guidiamo un kart o una moto e completiamo percorsi e coppe con le mosse che più ci si aspetta, tra derapate, salti con acrobazie, oggetti da usare per colpire gli avversari e scorciatoie da sfruttare per ottenere un vantaggio.

La differenza più visibile è quella del cast. Nickelodeon può sfruttare moltissimi franchise differenti e questo crea una grande eterogeneità sia in termini di personaggi che di percorsi. Potremo utilizzare personaggi di Spongebob, Avatar, Catdog, le Tartarughe Ninja, Garfield, Jimmy Neutron e non solo. I vari personaggi sono ben realizzati, anche se chiaramente sono adattati a un singolo stile grafico unico e in alcuni casi il risultato potrebbe non piacere appieno. Il doppiaggio è invece carente non tanto in qualità quanto più in quantità: le poche frasi disponibili si ripetono fin troppo spesso durante i percorsi.

Si possono eseguire acrobazie in Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway per ottenere dei bonus turbo

Ogni personaggio ha poi statistiche differenti in termini di peso, manovrabilità, velocità, accelerazione e via dicendo. Possiamo però personalizzare il nostro veicolo con vari elementi: oltre al corpo principale potremo definire elementi come i cerchioni e la marmitta, che condizionano i valori del mezzo e quindi bilanciano o accentuano le differenze tra i vari piloti, a seconda delle esigenze o dei gusti personali.

La personalizzazione non ha limiti estetici e permette di mescolare personaggi e pezzi di kart di diversa provenienza: questo significa anche che si possono creare dei mezzi che sono un pugno nell'occhio e che stonano pesantemente con il proprio pilota, ma quel mezzo punto in più alla velocità non possiamo proprio negarcelo.