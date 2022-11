PS5 Standard da GameStop in vendita oggi, 2 novembre, prezzi e dettagli dei due bundle

PS5 Standard tornerà disponibile all'acquisto presso GameStop oggi pomeriggio, mercoledì 2 novembre, a partire dalle 15:00, tramite due bundle differenti che includono la console, accessori vari e una selezione di giochi. Di seguito trovate i dettagli, prezzi e come acquistarli nel caso siate interessati.

GameStop ha confermato i due bundle di PS5 Standard che metterà in vendita oggi pomeriggio, entrambi al prezzo di 799,98 euro. Il primo include le cuffie Pulse 3D, Gotham Knights, Resident Evil Village, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e i gommini per levette Sniper Thumb. Nel secondo invece troviamo un controller Dualsense in colorazione Starlight Blue, il Big Ben Essential Pack (composto da un supporto per cuffia, un caricatore per due controller, un cavo USB-C a USB-C da 3 metri e 2 copri stick), Gotham Knights, Immortals Fenyx Rising, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, MXGP 2020 e F1 2021.

I due bundle saranno in vendita sul sito di GameStop in un momento non precisato dalle 15:00 in poi. Come al solito la disponibilità effettiva di PS5 verrà comunicata dal vivo durante una diretta sul canale Twitch della catena, a questo indirizzo, che inizierà alla stessa ora. Solitamente le quantità in vendita sono estremamente limitate laddove la richiesta è altissima, quindi vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

PS5 Standard

La speranza è che grazie l'aumento di produzione di PS5, la console diventi più facile da trovare nei negozi, anche senza iniziative simili, specialmente considerando che il Natale si sta avvicinando.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.