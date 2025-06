Il Retro-Gaming conquista la catena gamelife GameStop: vendete o comprate i vecchi videogiochi

I negozi hanno infatti deciso di accogliere i giochi usati delle vecchie generazioni, ovviamente in cambio di credito da usare per comprare giochi per Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series.

Il retro-gaming è sempre più popolare e siamo certi che molti di voi apprezzano l'idea di collezionare alcuni titoli più vecchi, ma alle volte lo spazio termina e invece di nascondere in uno scatolone impolverato vecchi giochi che non avvierete più, potete permettergli di trovare una nuova casa grazie a gamelife e GameStop .

I dettagli sul ritiro usato dei giochi retro

Prima di tutto, è importante sapere di quali piattaforme verranno accettati i videogiochi:

PlayStation

PlayStation 2

PlayStation 3

PlayStation Portable (PSP)

PS Vita

Xbox

Xbox 360

Game Boy

Game Boy Color

Game Boy Advance

Nintendo Wii

Nintendo WiiU

Nintendo DS

Nintendo 3DS

Attenzione, però, perché non tutti i giochi saranno ritirati: solo una selezione di titoli ritenuti più interessanti saranno valide per questa promozione. C'è inoltre da ricordare che le condizioni sono importanti: i giochi devono essere in condizioni perfette, devono avere la custodia e anche il manuale di istruzioni, così che i nuovi acquirenti possano godere appieno dell'opera originale senza compromessi.

Notiamo anche che le console non saranno invece accettate: non potrete vendere la vostra vecchia PlayStation, per esempio. Per quanto riguarda i prezzi del ritiro, dovrete obbligatoriamente andare in un negozio e vedere se i vostri giochi saranno ritirati e quanto possono valere.

La locandina dell'iniziativa

Ovviamente il rovescio della medaglia è che se non avete giochi da vendere ma volete comprarli, presto troverete in ogni negozio una sezione retro-gaming che vi permetterà di recuperare qualche giochi amato da aggiungere alla collezione.

Segnaliamo infine anche che la catena gamelife GameStop ha annunciato un nuovo Graphic Contest su Elden Ring Nightreign.