La famigerata serie Hentai Girls sembra sia costretta a cambiare nome su Nintendo Switch 2

L'etichetta Pakotime, che si occupa della pubblicazione della serie, ha riferito che Hentai Girls si chiamerà d'ora in poi Kawaii Girls , dunque con una scelta di titolo decisamente più innocente e meno controversa rispetto a quella iniziale, per poter probabilmente rientrare in maniera più regolare nelle linee guida del Nintendo eShop.

La ragione non è stata spiegata in maniera chiara, ma sembra proprio che la famigerata serie Hentai Girls sia stata costretta a cambiare nome su Nintendo Switch 2 a causa di un diverso sistema di visualizzazione adottato dallo store sulla nuova console.

Fine di un'era?

In sostanza, il Nintendo eShop non blocca la possibilità di pubblicare giochi che hanno "Hentai" nel titolo, termine che solitamente identifica contenuti pornografici ma che in questo caso è utilizzato semplicemente per dare maggiore visibilità ai giochi sfruttando l'elemento "piccante", considerando che i prodotti di per sé non rientrano nella categoria suggerita, pur presentando immagini alquanto provocatorie.

La copertina di Hentai Girls

In effetti, diversi titoli della serie Hentai Girls si trovavano tranquillamente sull'eShop di Nintendo Switch, ma sembra che con l'arrivo di Nintendo Switch 2 e la riorganizzazione dello store questi abbiano iniziato a incontrare difficoltà nell'essere visualizzati.

Sembra che l'algoritmo di gestione del catalogo di Nintendo eShop su Nintendo Switch 2 tenda a oscurare titoli come Hentai Girls quando si utilizza la ricerca, evidentemente con una sorta di filtro occulto per termini che possono essere controversi.

Questo ha spinto il team a cambiare il nome della serie in Kawaii Girls, in attesa di capire se questa soluzione possa risolvere il problema. Nel frattempo, i titoli della serie Hentai Girls erano già finiti al centro di polemiche, oltre che per l'ovvio titolo controverso, anche a causa dell'uso intensivo di IA per le illustrazioni e per il fatto di rientrare in quegli "shovelware" che tendono a sommergere l'eShop Nintendo.