Nintendo Switch, su eShop spunta un puzzle game hentai che "può essere giocato con una sola mano"

Nintendo Switch è sempre stata considerata una console per famiglie, dunque a maggior ragione stupisce la comparsa su eShop di Hentai Uni, un puzzle game hentai, dunque a carattere erotico, che "può essere giocato con una sola mano", secondo la descrizione ufficiale dello store.

Ricorderete magari quando Nintendo ha deciso di coprire e rendere più grande un personaggio femminile di Xenoblade Chronicle X, e in generale un atteggiamento parecchio attento e prudente da parte della casa giapponese, ben poco intenzionata a mostrare il fianco a polemiche relative ai contenuti disponibili sulle sue piattaforme.

Ecco, sembra che la medesima attenzione non sia stata prestata nel dare il via libera alla pubblicazione su eShop di Hentai Uni, un gioco in cui "4 ragazze e 12 scene splendidamente disegnate ti rallegreranno e ti aiuteranno a rilassarti" all'interno di "oltre 60 livelli emozionanti".

È possibile che questo sia il primo di una nuova serie di giochi dal carattere più "permissivo" in relazione alle linee guida di Nintendo, oppure che la sua comparsa sullo store della casa di Kyoto sia stata il frutto di un imbarazzante errore.