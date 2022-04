Elden Ring completato solo a colpi di sedere: l'incredibile impresa in video

Elden Ring sta diventando un banco di prova per imprese sempre più incredibili, come questa che riguarda il concludere il gioco utilizzando solo colpi di sedere, nel vero senso della parola, documentata anche nel video riportato qui sopra.

Autore di questa incredibile missione di vita è ancora Distortion2, ovvero lo stesso speedrunner che attualmente detiene il record per il completamento più veloce di Elden Ring sotto i 9 minuti. L'abile giocatore si è chiesto: "Posso battere Elden Ring utilizzando solo il sedere?" La risposta a quanto pare è affermativa, come dimostra il video in questione.

È da notare, peraltro, che in questo caso non si tratta di "sedere" in senso figurato come "fortuna", ma proprio la parte del corpo in questione. Tecnicamente, si tratta in effetti di un'abilità speciale, che si ottiene attraverso la cenere di guerra "Ground Slam", ma in effetti di quello si tratta: una poderosa sederata, data lanciandosi dall'alto per colpire con forza il terreno con le natiche del personaggio, infliggendo un notevole danno alla zona circostante.

Al di là della comicità che deriva dalla ripetizione indefessa di questi colpi di sedere, c'è dietro anche un notevole studio: la mossa richiede un po' di tempo per essere eseguita e lascia il personaggio particolarmente scoperto nei confronti degli attacchi nemici, dunque anche in questo caso è necessario un notevole studio dei pattern di attacco e della tempistica di esecuzione.

Il video si concentra peraltro su alcune fasi di Elden Ring e non su tutto il gioco, in particolare non vengono sconfitti tutti i boss presenti, tuttavia rappresenta già una notevole testimonianza di dedizione. D'altra parte, tra le imprese folli c'è anche chi ha battuto Malenia in quattro ore, usando un Dance Pad.