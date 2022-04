Elden Ring, nuovo record: completato in meno di 9 minuti da uno speedrunner, video

Elden Ring continua ad essere oggetto di sfide a suon di record da parte di vari speedrunner, con il nuovo minimo recentemente stabilito dallo streamer Distortion2 che l'ha incredibilmente completato in meno di 9 minuti, rappresentando un traguardo veramente impressionante.

Si tratta della prima volta che viene abbattuto il muro dei 10 minuti, considerando che il record precedente si trovava ancora qui 12 minuti per il completamento del gioco, ma Distortion2 ha alzato ulteriormente l'asticella a un livello veramente complicato da raggiungere per gli altri, almeno per il momento.

Ovviamente, un tempo del genere non può essere raggiunto senza ricorrere a glitch e infatti anche in questo caso è stato sfruttato un nuovo exploit che consente al giocatore di teletrasportarsi da una parte all'altra della mappa. Il tutto rientra nelle regole generali stabilite per gli speedrun, visto che anche gli altri sfruttano sistemi del genere, purché siano parte del codice stesso del gioco e non richiedano la modifica di parametri o l'utilizzo di mod.

Il tempo preciso di completamento fatto segnare da Distortion2 è 8 minuti e 56 secondi, abbassandosi dunque di poco più di un minuto sotto il muro dei 10 minuti, tempo a cui erano giunti in precedenza anche gli speedrunner G1nnz e Mitchriz.

Ci sono ancora margini di miglioramento, considerando che un ostacolo è attualmente la necessità di sconfiggere Malekith tra i boss: se si trovasse un sistema per superare questo senza dover affrontare lo scontro, allora si aprirebbero le porte a tempi di conclusione ancora più bassi.