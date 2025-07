Elden Ring traina la crescita a doppia cifra di FromSoftware nell'ultimo anno fiscale

Un successo che prosegue

I dati completi di FromSoftware per l'anno fiscale che va dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 sono i seguenti:

Elden Ring: Nightreign è un successo

Fatturato: 23,497 miliardi di yen (circa 137,6 milioni di euro), con un aumento del 51,5% su base annua. [4]

Utile operativo: 10,077 miliardi di yen (circa 58,1 milioni di euro), con un aumento del 53,5% su base annua.

Utile ordinario: 10,299 miliardi di yen (circa 60,2 milioni di euro), con un aumento del 55,2% su base annua. [5]

Utile netto: 6,618 miliardi di yen (circa 38,7 milioni di euro), con un aumento del 66,1% su base annua. [1]

Come accennato, e come confermato da Kadokawa, la società madre di FromSoftware, l'ottimo risultato è stata trainato dalle vendite continue di Elden Ring e del suo recente DLC Shadow of the Erdtree. Da notare che Elden Ring Nightreign è uscito a maggio, quindi le sue vendite non sono comprese in questo rapporto. Per il futuro, FromSoftware lancertà The Duskbloods in esclusiva per Nintendo Switch 2. Ci sono state anche voci secondo cui lo studio avrebbe un altro progetto multipiattaforma già in "fasi avanzate di sviluppo", con una possibile uscita il prossimo anno.