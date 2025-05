Il regista di Elden Ring è un grandissimo fan del videogioco: svela quante volte lo ha rigiocato

Forse, però, c'è un modo migliore per convincere il pubblico che si tratta di una buona scelta per il film. Al di là di segnalare la qualità delle sue precedenti opere, bisogna svelare che Garland è un videogiocatore e soprattutto è un fan di Elden Ring .

Come vi abbiamo recentemente segnalato, il film live-action di Elden Ring è stato annunciato da Bandai Namco e A24. A dirigerlo sarà Alex Garland , noto soprattutto in qualità di regista di Civil War e Warfare.

I dettagli sul regista di Elden Ring

Tramite Reddit era stato condotto un AMA (Ask Me Anything, Chiedimi Qualsiasi Cosa) durante il quale gli appassionati di cinema avevano potuto fare una serie di domande a Ray Mendoza e Alex Garland (co-registi di Warfare).

In tale occasione un fan ha chiesto a Garland di quali erano i suoi progressi con Elden Ring Shadow of Erdtree (ovvero l'espansione dello scorso anno). Garland ha risposto che "Ama Shadow of the Erdtree". In tale momento si trovava "al sesto Nuovo Gioco". Ha aggiunto: "Non voglio nemmeno pensare alle ore che ho speso sul gioco. Non riesco a smettere di giocare. Continuo a scoprire cose nuove".

Per chi non è pratico, "sesto Nuovo gioco" significa la settima partita all'interno dello stesso salvataggio. Non è certamente cosa da poco e mostra in modo chiaro che il regista è veramente un amante di Elden Ring.

Ovviamente essere fan del videogioco non significa in automatico che il film sarà incredibile, ma è certamente un buon punto di partenza quando il regista conosce perfettamente l'opera originale sulla quale la pellicola sarà basata.

