Sembra che la pre-alpha di Fairgames non abbia convinto, il progetto è a rischio?

Secondo quanto riportato nel podcast Sacred Symbols, la pre-alpha di Fairgames non ha ricevuto giudizi positivi da parte dei pochi utenti selezionati per testarla, e ciò potrebbe significare che il progetto è a rischio.

Ci troviamo potenzialmente di fronte a un altro live service cancellato da Sony? Di certo l'abbandono di Jade Raymond non lascia ben sperare in merito alle sorti di questo sparatutto in stile cyberpunk, definito da uno dei tester come "un battle royale mischiato a un extraction shooter".

Una definizione di per sé tutt'altro che malvagia, non fosse per il fatto che si parla di un'esperienza parecchio derivativa, ispirata in maniera palese a prodotti come Fortnite e The Division, e al contempo davvero legnosa, controller alla mano.

Eppure il concept sembrava intrigante, con squadre da tre o quattro giocatori impegnate a svaligiare dei caveau prima degli altri sullo sfondo di un'enorme area urbana, con atmosfere high-tech e un pizzico di anarchia.