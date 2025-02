Fairgame$ sarebbe stato rinviato internamente e potrebbe non uscire quest'anno su PS5 e PC

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast Game Mess Decides, dove ha dichiarato: "Niente Fairgame$ quest'anno. Per quanto ne so, è stato rinviato al 2026 ".

Fairgame$ , l'heist game di Haven Studio capitanato da Jade Raymond in sviluppo per PS5 e PC, potrebbe non uscire quest'anno , almeno stando alle fonti del giornalista Jeff Grubb, che affermano che il titolo sarebbe stato posticipato al 2026.

Che fine ha fatto Fairgame$?

Fairgame$ è stato mostrato per la prima volta al PlayStation Showcase di maggio 2023 con un trailer cinematografico. Per il momento non abbiamo ancora visto nessuna sequenza di gameplay, ma stando alle informazioni condivise fino ad esso si tratta di un gioco multiplayer PvPvE in cui i giocatori competono tra di loro per mettere a segno delle rapine.



"Fairgame$ ti darà l'opportunità di infrangere le regole in qualità di Robin Hood moderno, amante del rischio o semplicemente collezionista di pregiati bottini. Viola le proprietà private di tutto il mondo, riempiti le tasche come un bambino in un negozio di caramelle e sventa i piani nefasti di intoccabili miliardari", questa la descrizione offerta dal creative director Mathieu Leduc.

Da allora il gioco è sparito dai radard, ma in compenso, stando alle fonti del giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz, starebbe ricevendo delle ottime valutazioni interne e che non dovrebbe rivelarsi un progetto traballante come Concord e gli altri live service cancellati dei PlayStation Studios. Staremo a vedere.