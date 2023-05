Fairgames annunciato per PS5 e PC con un trailer, è il primo gioco di Haven Studios

Fairgames è il primo gioco di Haven Studios, il team di Jade Raymond, ed è stato annunciato al PlayStation Showcase con un trailer: uscirà prossimamente su PS5 e PC, e a quanto pare si tratta di un heist game in cui controlleremo un manipolo di "ribelli" determinati a cambiare il mondo.

Il video, realizzato in CGI, non dice moltissimo del gameplay di questa nuova esclusiva PlayStation, anche se esistono diverse produzioni appartenenti allo stesso genere che suggeriscono più o meno quali potrebbero essere le meccaniche e la struttura dell'esperienza, sicuramente live service.

Come forse ricorderete, lo scorso ottobre i vertici PlayStation hanno dichiarato che Haven non sta solo creando un gioco, sta cambiando il modo in cui si creano i giochi: presupposti davvero interessanti per un progetto che tuttavia, per il momento, è forse diverso da ciò che si attendeva.

Per il momento è tutto: Fairgames non ha ancora una data di uscita, ma è interessante notare che è già da ora previsto sia su PS5 che su PC, a conferma di una tendenza ben precisa.