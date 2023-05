Helldivers 2 annunciato con un trailer, atteso nel 2023 su PS5 e PC

Il secondo gioco annunciato al PlayStation Showcase di oggi è stato Helldivers 2, che si è mostrato con un nuovo trailer contenente scene d'intermezzo e di gameplay per il nuovo gioco da parte del team Arrowhead.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma intanto il titolo è atteso entro il 2023 su PS5 e PC, all'interno della nuova ondata di giochi in uscita (probabilmente) in contemporanea su entrambe le piattaforme.

Oltre a presentare l'ambientazione classicamente fantascientifica con la buona vecchia guerra degli umani contro gli alieni, non senza una buona dose d'ironia, il video ha anche mostrato qualcosa di effettivo sul gameplay.

Il gioco è uno sparatutto in terza persona che ci mette alle prese con orde di alieni di varia tipologia, all'interno di diverse ambientazioni, da falciare con armi di varia foggia, come possiamo vedere nel trailer qui sopra.

In effetti, qualche giorno fa una clip del primo trailer era trapelata online, facendo pensare a un annuncio vicino, e questo è arrivato nel corso del PlayStation Showcase. Helldivers 2 arriverà dunque nel 2023 su PC e PS5, probabilmente all'interno dei vari titoli live service che sono previsti da parte di Sony in arrivo nel prossimo periodo su entrambe le piattaforme.