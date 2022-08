Helldivers 2: trapela in rete una clip del primo trailer ufficiale, l'annuncio sembra imminente

Dopo gli indizi lanciati da Arrowhead Studios, pochi minuti fa è trapelata in rete una breve clip tratta da quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il primo trailer ufficiale di Helldivers 2, con l'annuncio ufficiale che ormai potrebbe essere imminente.

Come possiamo vedere la clip mostra un breve frammento di un trailer in CG, in cui è possibile notare il logo dei PlayStation Studios e, aguzzando la vista, l'iconico logo a forma di teschio di Helldivers su una nave spaziale.

Oggi inoltre Arrowhead ha pubblicato un bizzarro video su TikTok, dove appare una misteriosa icona intitolata "Secret Arrowhead game project", che fa pensare inevitabilmente a un sequel twin-stick shooter cooperativo del 2015, che tra l'altro era anche nella famosa lista leak di Nvidia GeForce Now.

Insomma tutti gli indizi sembrano portare a Helldivers 2 e a un imminente annuncio ufficiale, che potrebbe avvenire in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, in programma per le 20:00 italiane di martedì 23 agosto. Staremo a vedere.