The Chant: data d'uscita e trailer per il nuovo action horror di Prime Matter

The Chant ha una data d'uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer da parte del publisher Prime Matter e del team Brass Token, con il gioco in arrivo il 3 novembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un action adventure horror ambientato su un'isola che è stata occupata come base da uno strano culto. Quella che sembra una tranquilla comunità "new age" si rivela essere qualcosa di molto più oscuro e sinistro, con il culto che dagli anni 70 effettua rituali su Glori Island per raccogliere l'energia collettiva dei prismi per poter aprire un portale spirituale verso The Gloom.

Il motto del culto, che spinge ad aprire la mente a un nuovo modo di essere e stare pronti ad affrontare i nostri demoni interiori, va preso a quanto pare decisamente alla lettera, come scopre la malcapitata protagonista della storia. La comunità che promette di liberare le persone dal loro giogo della vita terrena per abbracciare un nuovo modo di essere punta infatti a qualcosa di ben più terribile di quanto possa sembrare all'apparenza.

Tutto questo potrà essere finalmente scoperto all'uscita di The Chant, fissata per il 3 novembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come riferito nel nuovo trailer riportato qui sopra. A fine giugno avevamo visto anche il trailer della storia dell'horror psichedelico in questione, mentre per maggiori informazioni vi rimandiamo all'anteprima di The Chant, pubblicata l'estate scorsa poco dopo l'annuncio del gioco da parte di Prime Matter.