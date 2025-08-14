0

Dune: Awakening fa sparire gli oggetti dei giocatori, la soluzione ufficiale è considerata "folle" dai fan

Dune: Awakening ha un problema con gli oggetti, che spariscono se si inizia a viaggiare con il mezzo: c'è in realtà una soluzione, ma è considerata "folle" dai fan.

14/08/2025
Dune: Awakening sin dal lancio ha avuto qualche problema, piccolo o grande che sa, e ora se ne aggiunge uno nuovo che sta annoiando parecchio i giocatori: in alcuni casi le risorse raccolte dal giocatore spariscono nel nulla. Considerando che parliamo di un gioco di sopravvivenza e costruzione, è un problema non da poco.

Gli sviluppatori hanno confermato che il problema esiste e che stanno indagando sulla questione, perlomeno.

La soluzione per il problema di Dune: Awakening

Il team di Funcom ha precisamente affermato: "Stiamo investigando il problema legato agli spostamenti che, dopo il più recente aggiornamento, potrebbero causare la perdita degli oggetti nell'inventario".

Pare però che ci sia una soluzione temporanea al problema, solo che non è proprio comodissima: "Per evitare la perdita degli oggetti, aspettate fino a dieci minuti prima di riempire l'inventario del veicolo prima di iniziare a viaggiare verso altre mappe o altri settori del deserto profondo".

Dune: Awakening è un MMO di sopravvivenza e aspettare dieci minuti in un posto con tante risorse in mano non è affatto una buona idea visto che c'è sempre qualcuno pronto a rubare i tuoi carichi di spezia. I giocatori online stanno infatti criticando il consiglio, con battute e dirette critiche, con anche un giocatore che afferma che è "folle" quanto proposto da Funcom e che lo sviluppatore dovrebbe "mettere offline i server per una manutenzione di emergenza oppure tornare alla versione precedente del gioco" mentre cerca di capire cosa è successo.

Ricordiamo infine che Dune: Awakening è il gioco venduto più velocemente nella storia di Funcom.

