Dune: Awakening fa sparire gli oggetti dei giocatori, la soluzione ufficiale è considerata "folle" dai fan

Dune: Awakening sin dal lancio ha avuto qualche problema, piccolo o grande che sa, e ora se ne aggiunge uno nuovo che sta annoiando parecchio i giocatori: in alcuni casi le risorse raccolte dal giocatore spariscono nel nulla. Considerando che parliamo di un gioco di sopravvivenza e costruzione, è un problema non da poco.

Gli sviluppatori hanno confermato che il problema esiste e che stanno indagando sulla questione, perlomeno.