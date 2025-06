Dune: Awakening è il gioco venduto più velocemente nella storia di Funcom

Tencent e Funcom hanno riferito gli ottimi dati di lancio di Dune: Awakening, confermando peraltro che si tratta del gioco venduto più velocemente nella storia di Funcom, software house norvegese responsabile di questa nuova interpretazione videoludica del celebre franchise fantascientifico.

Avevamo visto in effetti che il gioco era partito col botto su Steam, e il comunicato stampa di Funcom fornisce dati più precisi su questo fronte: in base a quanto riferito, Dune: Awakening ha raggiunto 189.000 utenti contemporaneamente connessi come record, battendo ampiamente quello stabilito in precedenza da Conan Exiles (53.400), sempre parlando di giochi Funcom.

Secondo i dati dell'editore norvegese e di Tencent, che ha collaborato alla pubblicazione del gioco, Dune: Awakening risulta ora essere il titolo venduto più velocemente al lancio nella storia di Funcom, ottenendo anche ottime valutazioni.