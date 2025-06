Dune: Awakening, MindsEye o The Alters? Cosa giocherete questo weekend?

Tra i nomi del momento, in modo positivo o negativo, troviamo Dune: Awakening, MindsEye e The Alters .

La settimana si conclude e metà giugno arriva: non è mail periodo più pieno dell'anno, ma è certamente un momento per giocare quei titoli che hanno voluto evitare la calca primaverile oppure godersi qualche vecchio titolo recuperato a prezzi più accessibili, magari con gli sconti da poco conclusi dei Days of Play di Sony. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 14 giugno?

Cosa giocherete questo fine settimana?

Se il caldo di questo periodo non è sufficiente per voi, potete andare in un luogo ancora più bollente: Arrakis! Ovviamente lo intendiamo in senso lato, ovvero tramite il videogioco Dune: Awakening, un MMO survival impegnativo che abbiamo apprezzato come vi indichiamo nella nostra recensione: "Dune: Awakening è sia un ottimo survival, sia un tributo rigoroso all'universo creato da Frank Herbert nonostante sia ambientato in una timeline alternativa."

Se invece i giochi di qualità non fanno per voi, potreste tentare la sorte con MindsEye, il primo vero prodotto di Build A Rocket Boy e Leslie Benzies, che ci porta in una città futuristica dominata da IA e corruzione. Nei panni di un ex-soldato dobbiamo combattere, guidare e scoprire cosa succede in un gioco sandbox che dura meno del previsto... o forse pure troppo considerando gli enormi problemi che lo affliggono in questo primo periodo di lancio.

Tornando a videogiochi più meritevoli del vostro tempo, forse avete optato per The Alters, l'avventura sci-fi che fonde costruzione di basi e sopravvivenza e che esplora le possibili implicazioni dell'auto clonazione: quando una esplorazione su un pianeta alieno non va a un buon fine, infatti, il protagonista è l'unico a sopravvivere ma, sapendo di non avere possibilità in solitaria, decide di clonarsi molteplici volte per ricreare un equipaggio.

