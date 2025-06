Il team di MindsEye ammette tutti i problemi e promette soluzioni con vari aggiornamenti

MindsEye, il nuovo gioco d'azione dell'ex produttore di GTA Leslie Benzies e dello studio Build a Rocket Boy, è stato pubblicato su Steam il 10 giugno con una bella manciata di bug, prestazioni instabili e una valutazione "Nella media" da parte del pubblico: in breve, le cose non sono come dovrebbero. In una nuova dichiarazione, gli sviluppatori ammettono che la pubblicazione "non è stato priva di difficoltà per alcuni di voi".

Build a Rocket Boy aveva già dichiarato di essere "al lavoro 24 ore su 24 per migliorare le prestazioni sull'hardware tradizionale e sulle console", e ora ha ribadito che, allo stato attuale, "la nostra priorità assoluta sono le prestazioni del gioco", scusandosi per gli alti requisiti delle specifiche del PC che hanno "limitato l'esperienza per molti di voi".