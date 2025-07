Il nuovi contenuti di MindsEye sono stati rimandati a tempo indeterminato, ma le patch non si fermano

In un nuovo post pubblicato tramite Reddit, il team ha infatti spiegato che il cross-over Hitman x MindsEye è stato rimandato a data da definire.

MindsEye non ha avuto proprio una buona partenza, per usare un eufemismo, e lo studio di sviluppo sta lavorando per cercare di migliorare i contenuti e proporne di nuovi. Beh, "stava" lavorando a nuovi contenuti.

Il messaggio del team di MindsEye

Il post ufficiale recita: "È passato più di un mese sin dalla pubblicazione di MindsEye e siamo grati del vostro supporto e del feedback dettagliato. Le vostre opinioni stanno dando forma ai continui sforzi per migliorare il gioco. A giugno, abbiamo preso l'impegno di creare una grande esperienza per tutti i giocatori. Sin da allora, abbiamo pubblicato tre aggiornamenti, guidati dai vostri report e dai vostri suggerimenti. Speriamo che riusciate a vedere l'impatto di queste modifiche e ci impegniamo a continuare a costruire sopra tali fondamenta. Andando avanti, gli aggiornamenti potrebbero essere meno frequenti ma avranno l'obiettivo di introdurre modifiche più significative."

Il post di Reddit

Poi, viene spiegato che il cross-over tra Hitman e MindsEye è stato rimandato sebbene fosse inizialmente previsto per luglio: non c'è una nuova data e il team ritiene che i contenuti potranno arrivare "al momento giusto" e che fornirà nuovi dettagli quando potrà.

Sebbene non siano quindi previsti nuovi contenuti di gioco, gli update non mancheranno. Ad agosto arriverà il quarto aggiornamento che si occuperò di migliorare le prestazioni, correggere i bug e includere funzioni come la possibilità di saltare i filmati e l'accesso immediato ai contenuti degli utenti all'interno di Play.MindsEye su PC.

Infine, a settembre ci sarà il quinto aggiornamento che ancora una volta migliorerà le prestazioni, così come il gameplay su tutte le piattaforme, oltre a delle modifiche non meglio definite per le meccaniche centrali del videogioco.

In conclusione, vi lasciamo alla nostra recensione di MindsEye