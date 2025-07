Il caricabatterie portatile Baseus Enerfill MagSafe è in sconto su Amazon

Caratteristiche del Powebank Baseus Enerfill MagSafe

Questo caricatore supporta la ricarica wireless da 15 W per smartphone Android e 7,5 W per iPhone. Troviamo inoltre la ricarica cablata da 20 W per iPhone e 22,5 W per Android. Questo Powerbank ha una capacità di 10.000 mAh e vi permetterà di ricaricare velocemente i vostri dispositivi ovunque vi troviate. Inoltre, il chip IA integrato è in grado di monitorare la temperatura aiutando il dispositivo a non surriscaldarsi. Ciò significa usufruire di una ricarica più rapida e sicura.

Il Powerbank Baseus Enerfill MagSafe

Si tratta oltretutto di un prodotto davvero piccolo, quindi potrete conservarlo ovunque vogliate. Nella confezione è presente anche un cavo USB-C che vi permetterà di caricare i vari dispositivi.