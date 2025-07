Frostpunk 2 ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, subito su Game Pass

11 bit studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Frostpunk 2 su PS5 e Xbox Series X|S, che è stata fissata al 18 settembre. Il gioco sarà disponibile fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass e vanterà anche un'edizione fisica in collaborazione con Skybound Games.

Forte del grande successo ottenuto su PC, Frostpunk 2 approderà su console con un'interfaccia ottimizzata per i controller. "Inizialmente abbiamo cercato di trasferire quante più soluzioni dell'interfaccia possibile", ha spiegato il production coordinator Igor Skibinski. "Tuttavia i due episodi sono così diversi in termini di gameplay che abbiamo dovuto adattare e rielaborare quei sistemi nel tempo.

"Il nostro obiettivo principale è stato comunque quello di rendere l'interazione con il gioco fluida, in modo che i giocatori non debbano mai pensare a come giocare mentre lo stanno fcendo. La nostra ambizione è dimostrare ancora una volta che anche i titoli strategici più complessi possono risultare intuitivi e appaganti su console."

Fra le varie migliorie apportate alle versioni PS5 e Xbox Series X|S c'è la possibilità di passare da un distretto all'altro agendo sui tasti dorsali, oppure di accedere a un menu radiale dinamico che compare sopra i cumuli di risorse e mostra le azioni specifiche disponibili.

Dopo il lancio su console, anche la versione PC di Frostpunk 2 riceverà un aggiornamento che abilita questo nuovo schema ogni volta che viene collegato un gamepad.