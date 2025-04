Frostpunk 2 sarà supportato anche se il team si sta occupando di Frostpunk 1886? Leggiamo la risposta

Cosa ha detto il team di Frostpunk sul supporto al secondo capitolo

11 bit ha insistito sul fatto che ha ancora intenzione di aggiornare Frostpunk 2 con dei DLC e che l'arrivo su console è ancora previsto. Semplicemente lavorerà sia a Frostpunk 1886 che al secondo titolo. Frostpunk 1886 è stato annunciato da 11 bit studios con un trailer "Visto che non è più in sviluppo il Liquid Engine dello studio, che è alla base non solo del Frostpunk originale ma anche This War of Mine, il team ha cercato a lungo una nuova base per portare avanti l'eredità del primo gioco", ha dichiarato 11 bit.

"Mentre Frostpunk 2 continua ad andare avanti con aggiornamenti gratuiti dei contenuti principali, il lancio su console e i contenuti scaricabili, questo progetto appena annunciato segna un ritorno alle radici del franchise, offrendo sia ai nuovi arrivati che ai cittadini di vecchia data di New London una rivisitazione evoluta della dura e moralmente impegnativa esperienza di sopravvivenza".

11 bit studios ha dichiarato che i suoi fan possono "guardare a un futuro in cui Frostpunk 2 e Frostpunk 1886 si evolveranno fianco a fianco - due percorsi forgiati in parallelo, ognuno dei quali avrà la propria visione della sopravvivenza nel freddo implacabile".

Ricordiamo che Frostpunk 2 ha già svelato il suo programma di contenuti post-lancio per il 2025, tra versioni console ed espansioni.